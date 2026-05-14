Fermati ed espulsi 2 extracomunitari, in Ciociaria controlli a tappeto
La Polizia di Stato ha eseguito due ordini di accompagnamento con trattenimento presso centri di permanenza per rimpatri nei confronti di altrettanti soggetti.
Nel primo caso, il Questore della Provincia di Frosinone ha dato seguito al Decreto di espulsione ordinando, nei confronti di un cittadino colombiano, perché pericolososocialmente, l’accompagnamento ed il trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza eseguito dal personale della Questura di Frosinone.
L’uomo era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Frosinone dove ha espiato una pena di 10 anni per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Anche nel secondo caso, il Questore della Provincia di Frosinone ha ordinato l’accompagnamento ed il trattenimento, presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Roma – Ponte Galeria, nei confronti di un cittadino gambiano con precedenti di polizia per reato di lesioni personali, falsificazione di monete e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
L’uomo, nel corso di ordinaria attività di controllo del territorio da parte dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora, è risultato non in regola sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.
Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.
Redazione Digital