Ferentino, violenza privata e ricettazione arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 27 anni di Ferentino, già gravato da precedenti di polizia, in ottemperanza a un’ordinanza di espiazione di pena detentiva emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Roma. Il giovane è stato condannato a espiare una pena definitiva di 1 anno, 1 mese e 2 giorni di reclusione. I reati a lui contestati, commessi interamente nel territorio di Ferentino in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 2021, comprendono violenza privata, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle previste formalità di rito e del fotosegnalamento, i militari operanti hanno dato esecuzione alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria mandante e l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove espierà la pena residua. L’operazione si inserisce nel quadro delle continue e capillari attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità condotte quotidianamente dai Carabinieri nella provincia e denotano la costante attenzione che i militari dedicano quotidianamente al presidio del territorio.

Redazione Digital