Ferentino verso l’Europa, l’eurodeputata Rondinelli visita la città

di Fabio Paris

Ferentino guarda all’Europa e lo fa continuando nella fase di confronto costruttivo con i rappresentanti delle istituzioni comunitarie. Ospite del sindaco Piergianni Fiorletta e della sua nuova squadra questa volta è stata l’onorevole Daniela Rondinelli, eurodeputata, membro delle commissioni per l’occupazione e gli affari sociali e per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nonché facente parte della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. “La visita di ieri a Ferentino è stata una preziosa e importantissima occasione di dialogo e di raccordo l’Unione europea e il territorio. Quello di Ferentino ha enormi potenzialità sociali ed economiche e il progetto di creare un Ufficio Europa sarà fondamentale per sfruttare idee, proposte, progetti di sviluppo utilizzando bene e al meglio le risorse Pnrr, come è nelle intenzioni dell’amministrazione locale. Grazie al sindaco, Gianni Fiorletta, al presidente del consiglio comunale, Claudio Pizzotti e a tutta la squadra”. L’onorevole Rondinelli ha fatto visita alle aziende del territorio soffermandosi in particolare presso la Biomedica Foscama. Importante realtà del polo chimico, oggi costituisce la compagine innovativa del gruppo Florio, impegnato nella produzione ma soprattutto nella ricerca avanzata di nuove soluzioni in ambito farmaceutico. Particolare rilievo è stato dato anche alle realtà agricole, specie quelle improntate alla ricerca di un’eccellenza in ambito territoriale, concludendo la visita a Ferentino presso lo showroom della winery house Casale Luciano, dove ad accompagnare i saluti delle associazioni locali sono state le bollicine di cesanese del maestro della vinificazione Luca Liberatori.