di Fabio Paris

L’avvocato Franco Collalti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia presso l’assise ferentinate, è tornato sul tema dei vaccini presentando una nuova mozione. Per la quarta volta in poco più di un mese, il capogruppo di Fdi, si trova infatti ad interrogare il proprio ente sullo stato di avanzamento del protocollo anti Covid-19.

“Ferentino, come molte altre città della ciociaria, è stata bersagliata da un aumento considerevole dei casi di positività. Il recente rallentamento nella somministrazione dei vaccini, le notizie circa i ritardi nell’approvigionamento da parte delle case produttrici, contribuiscono ad aumentare il grado di complessità del piano interventi. Dobbiamo muoverci certamente sulla base di quelle che sono le nostre possibilità, ma siamo tenuti a farlo in fretta. Abbiamo la necessità di chiarire una volta per tutte quelle che sono le procedure che intendiamo seguire nella lotta alla pandemia”.

L’invito del consigliere Collalti muove dalla recente messa a disposizione, da parte dell’Avis di Ferentino, del centro prelievi “Casa del Donatore”.

“Ho presentato una nuova mozione in cui invito i colleghi consiglieri ad impegnare il Sindaco, la Giunta e l’assessorato designato a confermare all’ASL di Frosinone la disponibilità dei locali dell’ex Mattatoio, già indicati in alternativa all’oggetto originario della mia prima proposta, ossia la Casa della Salute, nonché quelli della Casa del Donatore, siti in Via Fresine Vasciotte. Colgo anzi l’occasione di ringraziare il presidente Roberto Andrelli per la tempestiva presa di responsabilità”.

Per il rappresentante di Fdi, infatti, non dovrebbero presentarsi altre lungaggini legate alle autorizzazioni da parte dell’ASL in quanto i locali dell’ex Mattatoio Comunale sono stati già oggetto di sopralluogo nonché di parere favorevole da parte delle autorità sanitarie locali, mentre, per quanto concerne la Casa del Donatore, si evince dalla nota ufficiale del presidente Andrelli, la struttura, regolarmente autorizzata dalla ASL come Centro Raccolta Sangue, è tra le poche della provincia di Frosinone a godere anche dell’autorizzazione della Regione Lazio.