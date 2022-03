Ferentino, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid

In occasione della giornata in memoria delle vittime del Covid, istituita il 18 marzo dello scorso anno, l’Amministrazione comunale di Ferentino, guidata dal sindaco Antonio Pompeo, invita tutta la cittadinanza, le scuole, le attività commerciali e gli uffici pubblici ad osservare, domani alle ore 12, un minuto di silenzio e di raccoglimento. “Anche il nostro territorio – ha affermato il sindaco Pompeo – ha pagato con troppe vite questa lunghissima e difficile battaglia contro un virus che ha stravolto la quotidianità di tutti noi. Oggi, grazie al vaccino, siamo un po’ più forti e uniti nella speranza di vincere il Covid ma non potremo mai dimenticare le terribili immagini che ci hanno raccontato di tante, troppe vittime. Per questo invito tutti ad osservare, domani alle 12, un minuto di silenzio”.

Redazione Ferentino