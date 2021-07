“E’ stata la serata della Band del momento, la serata che in tanti aspettavano, la serata della ripartenza della musica dal vivo e del divertimento, la serata delle risate e delle mille emozioni, è stata la serata dell’amicizia, è stata la serata degli ICA Brothers Band. Dopo il successo mediatico dello scorso inverno con il progetto discografico “100% SMART WORKING” che ha venduto più di mille copie dalla presentazione, sono tornati a cavalcare il palco a Ferentino in Piazza Matteotti lunedì 19 Luglio 2021, dove hanno dato vita ad uno show di tre ore circa: tromba, sax, pianoforte, chitarra, basso, batteria e voce rispettivamente suonati da Luigi Bartolini, Davide Di Fabio, Manuel Caruso, Damiano De Castro, Francesco Pelloni, Fabrizio Bartolini e Enrico Rubini.

La Band ha risposto al bando del Comune di Ferentino “Tutto fa spettacolo”: un’idea del sindaco Antonio Pompeo e dell’assessore alla cultura Angelica Schietroma.

“Non abbiamo mai smesso di promuovere iniziative nella nostra città. Ora che ci avviamo alla ripartenza dopo un anno e mezzo difficile a causa della pandemia, vogliamo farlo sostenendo tutti i settori che sono stati sempre vitali per lo sviluppo della nostra città. Con l’arrivo dell’estate e, ci si augura, con il continuo miglioramento della situazione sanitaria grazie anche all’intensa campagna di vaccinazione contro il virus, è tempo di riaccendere i motori delle manifestazioni e degli eventi all’aperto. È per questo che abbiamo pensato di aiutare economicamente chiunque, cittadini o associazioni, vogliano animare strade e piazze di Ferentino con spettacoli dal vivo”.

“Dopo tanti mesi di sofferta inattività a causa della pandemia – hanno affermato il sindaco Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – vogliamo aiutare e sostenere il settore artistico affinché riprenda il proprio lavoro e torni ad animare l’estate ferentinate. Seppur ancora in presenza delle necessarie prescrizioni, che ci auguriamo allentino sempre di più nel corso delle prossime settimane, sentiamo tutti il bisogno di tornare a vivere la nostra città e a recuperare il senso di comunità che, comunque, nonostante la distanza e le regole, non abbiamo mai perso. Un’emergenza in cui il nostro impegno e il nostro aiuto per le fasce più colpite e i settori economici più svantaggiati non sono mai venuti meno: nessuno è stato lasciato solo e, adesso, tutti insieme vogliamo ripartire”.

La Band non si è tirata indietro a questa magnifica iniziativa ed ha omaggiato il pubblico presente a suon di revival con arrangiamenti funambolici, sketch teatrali, dialoghi con il pubblico e tante anzi, tantissime emozioni che hanno contribuito a fare da cornice ad una splendida serata. Contro ogni scherzo meteorologico, The ICA Brothers Band sono apparsi in ottima forma, segno che il lavoro in smart working obbligato dal periodo ha funzionato e regalato al pubblico presente un’esibizione memorabile.

Amicizia, collaborazione, rispetto e tanta passione sono le basi fondamentali che dal 2006 ad oggi fanno primeggiare nel territorio nazionale questo magnifico gruppo che non ha nessuna intenzione di fermarsi, come non lo hanno fatto nel periodo più delicato che ha vissuto la cultura in questi mesi. Di seguito il link per rivivere alcuni momenti musicali https://www.youtube.com/watch?v=o6EUcRlzdtc Ad Maiora, per sempre The ICA Brothers Band”.

Redazione Digital