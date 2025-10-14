Ferentino, sostegno ai genitori ecco la nuova associazione Effetto Farfalla

Si è svolta presso l’Hotel Ristorante Bassetto la presentazione del nuovo sodalizio ferentinate Effetto Farfalla APS guidato dalla dott.ssa Laura Pompeo, alla presenza di una vasta e attenta platea. Il nuovo sodalizio dalla denominazione evocativa, il quale richiama la responsabilità individuale e collettiva alla costruzione di una società più equa e attenta, ha spiegato le attività che intende promuovere sul territorio di Ferentino e non solo, la più importante tra tutte creare una rete di sostegno reale alla genitorialità, basandosi sui valori di solidarietà, supporto e partecipazione attiva, al fine di garantire ad ogni persona bambino o adulto di sentirsi parte di una comunità attenta ai diritti, alle potenzialità e bisogni senza lasciare nessuno indietro. Il pomeriggio è risultato un momento di arricchimento e conoscenza interdisciplinare per tutti i partecipanti, grazie all’esposizione di numerosi argomenti da parte degli autorevoli relatori coordinati da Claudia Angelisanti, tra questi : dott.ssa Gaia Concutelli Ostetrica, Daniela Di Palma Logopedista, Cesira Messia coordinatrice nidi d’infanzia di Veroli e l’avv. Alessandro Mari e diversi interventi da parte di associazioni e realtà locali. Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere Maurizio Berretta, presente anche Raffaele Apreda Opera Don Guanella Roma. “Siamo molto orgogliosi dell’incredibile risposta che abbiamo ricevuto da parte di numerosi cittadini e operatori del settore, un momento di informazione e condivisione su una tematica troppo spesso sottovalutata e su cui si hanno poche informazioni reali e tangibili – hanno affermato gli organizzatori – L’informazione e il supporto sono infatti mezzi utili per poter diffondere una maggiore consapevolezza e migliorare le condizioni di ogni persona, che deve godere di equi diritti”.

Redazione Digital