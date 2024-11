Ferentino, soldi per la riqualificazione energetica riduzione consumi 40%

di Fabio Paris

Il Comune di Ferentino ha ottenuto nuovi fondi per la riqualificazione energetica nell’ambito del programma Conto Termico 2.0. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha accettato la richiesta dell’amministrazione, presentata a giugno tramite delibera di giunta, per accedere agli incentivi finalizzati alla riqualificazione delle scuole Giovanni Paolo II e Simone Cola. L’intervento riguarda la sostituzione dei sistemi di illuminazione interni e delle pertinenze esterne con impianti di ultima generazione ad alta efficienza energetica, con finanziamenti di 41.335 e 46.480 euro. Grazie a questa modernizzazione, il comune prevede una riduzione del consumo energetico di circa il 40%. Questo permetterà un risparmio significativo sulle bollette, alleggerendo il peso dei costi energetici per l’ente e garantendo risorse aggiuntive per altre necessità. Oltre al risparmio economico, l’intervento contribuirà in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale, con una stima di 790 kg di CO₂ risparmiati annualmente. Tale riduzione è essenziale per la transizione energetica e rientra negli obiettivi di sostenibilità e contenimento delle emissioni che l’amministrazione comunale si è prefissata, migliorando l’impronta ecologica delle strutture scolastiche.

Il sindaco Piergianni Fiorletta ha espresso soddisfazione per il successo di questa iniziativa, sottolineando come il risparmio economico e la riduzione delle emissioni siano frutto di una gestione attenta delle risorse pubbliche, che mira alla modernizzazione degli edifici scolastici e alla sostituzione degli impianti obsoleti. “Grazie al lavoro dei nostri uffici e all’impegno del personale addetto, continueremo a perseguire interventi che riducano i consumi e migliorino la sostenibilità delle nostre strutture pubbliche,” ha affermato il sindaco.

L’assessore alla pubblica istruzione, Piera Dominici, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di questo passo nella transizione energetica del Comune di Ferentino: “L’ottenimento di questi fondi rappresenta un traguardo significativo per la nostra amministrazione. Questo intervento di riqualificazione, che coniuga innovazione tecnologica ed efficienza energetica, non solo permetterà di ridurre i consumi e i costi, ma darà anche un contributo concreto alla sostenibilità ambientale del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo obiettivo”.

Anche il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Alessandro Rea, ha voluto evidenziare l’importanza dell’iniziativa: “Questo intervento dimostra la volontà del nostro comune di investire in infrastrutture più moderne e rispettose dell’ambiente. La sostituzione dei vecchi impianti con nuove tecnologie efficienti garantirà un risparmio energetico del 40%, con una riduzione annuale delle emissioni di CO₂ di ben 790 kg. Siamo determinati a proseguire su questa strada, migliorando progressivamente le nostre strutture pubbliche per offrire ai cittadini servizi sempre più all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente”.

Queste dichiarazioni di soddisfazione si uniscono a quella del sindaco Piergianni Fiorletta, e confermano l’impegno del Comune di Ferentino nel portare avanti politiche di sostenibilità e di gestione efficiente delle risorse, a beneficio della comunità e dell’ambiente.