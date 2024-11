Ferentino, snodo viario meno traffico ecco la nuova rotatoria

di Fabio Paris

Proseguono a pieno ritmo i lavori di completamento della rotatoria di Ponte Grande, situata lungo la trafficata Via Casilina. Si tratta di un’opera infrastrutturale strategica per migliorare la viabilità della zona, che include una serie di interventi finalizzati alla sicurezza e alla funzionalità del sito. Recentemente, le autorità locali e i tecnici incaricati si sono recati sul posto per verificare lo stato di avanzamento del progetto e fare il punto sui lavori aggiuntivi in fase di realizzazione. Allo stato attuale, si stanno completando le coperture delle isole spartitraffico, con l’obiettivo di assicurare una maggiore durabilità delle strutture e una migliore fruibilità per i veicoli in transito. Un ulteriore intervento significativo riguarda la messa in sicurezza della bocca di sfiato della condotta sud, un elemento essenziale per garantire un corretto deflusso delle acque, soprattutto in caso di eventi atmosferici intensi che potrebbero compromettere la viabilità e la sicurezza della rotatoria. Parallelamente, è in fase di studio un progetto per la sistemazione dell’area interna alla rotatoria, uno spazio strategico che potrebbe ospitare elementi di arredo urbano o aree verdi, con l’obiettivo di migliorare anche l’estetica dell’area e contribuire a valorizzare il contesto urbano circostante. All’incontro tecnico erano presenti figure chiave del progetto, tra cui il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, il consigliere delegato ai lavori pubblici, Alessandro Rea, l’ingegnere Matteo Segneri, direttore dei lavori, e i rappresentanti della ditta esecutrice. In una dichiarazione ai presenti, il consigliere Alessandro Rea ha voluto ringraziare calorosamente tutti coloro che stanno contribuendo a questo importante intervento. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al sindaco Fiorletta per il supporto e la visione strategica che ha saputo dare a questo progetto, in continuità con quanto fatto dalle precedenti amministrazioni, all’ingegnere Segneri per la sua competenza e dedizione, e naturalmente alla ditta che sta operando con grande professionalità e rispetto delle tempistiche”, ha affermato Rea. Ha inoltre ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto sotto il coordinamento dell’ing. Carlo Perciballi, sottolineando la collaborazione e l’impegno del personale amministrativo, che ha svolto un ruolo cruciale per la riuscita di ogni fase operativa. Questa rotatoria, una volta completata, non solo contribuirà a snellire il traffico sulla via Casilina, ma diventerà anche un simbolo dell’efficacia della collaborazione tra istituzioni, tecnici e operatori locali per rispondere alle esigenze della cittadinanza e migliorare la qualità della vita.