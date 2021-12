di Fabio Paris

Gioventù Nazionale Ferentino torna sul tema della sicurezza, segnalando all’amministrazione comunale la possibilità di partecipare ad un bando, promosso dal Ministero dell’interno, per potenziare la videosorveglianza nel comune gigliato. Nella pec, inviata sabato scorso all’ufficio protocollo del comune gigliato, il responsabile del movimento giovanile, Claudia Angelisanti, invitava il sindaco ed il responsabile dell’ufficio tecnico a non lasciarsi sfuggire l’opportunità del finanziamento. Il bando, prossimo alla scadenza (10 dicembre, ndr), presenta delle complessità, come la redazione del piano sicurezza e la stesura di un progetto di installazione degli impianti che non vada a sovrapporsi a quelli già esistenti. Il tutto, da presentare alla prefettura che valuterà anche il base agli acclarati indici delinquenziali registrati ed agli episodi denunciati nei territori oggetto della richiesta.

Questo il commento di Angelisanti: “La sicurezza, in particolar modo nelle aree periferiche della città, è un tema che ci vede sempre più coinvolti sul territorio. Da sempre, oltre alle idee, cerchiamo di affiancare le azioni, attraverso una collaborazione con gli amministratori per cercare di risolvere le problematiche della cittadinanza , escludendo altre questioni. Attraverso la partecipazione al bando e dopo aver ottenuto tali fondi, ci sarà la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza con particolare attenzione alle zone di periferie, maggiormente interessate dal selvaggio abbandono di rifiuti e maggiormente esposta a episodi di microcriminalità. Auspichiamo che l’amministrazione comunale abbia già avviato le procedure per rispondere a tale bando o quantomeno si attivi tempestivamente vista l’imminente scadenza”.