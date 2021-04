di Fabio Paris

Seduta all’insegna della concertazione, quella svoltasi ieri tra i consiglieri comunali di Ferentino. Particolare punto d’incontro tra le diverse forze politiche è stato quello relativo alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in località Colle Silvi. Un’opera, come illustrata dal sindaco Antonio Pompeo, che porterà a Ferentino la realizzazione di un complesso di strutture attrattive tra cui due piscine coperte, una vasca sportiva a sei corsie, una per riscaldamento bambini, una piscina ludica esterna nonché una sala polifunzionale per lo sport, campi da calcio a otto, a cinque, spogliatoi ed aree verdi. Il tutto da realizzarsi su di un’area di ben 17.800 metri quadrati. Inoltre, trattandosi di un’opera da realizzare in convenzione con l’ente, gli oneri di urbanizzazione saranno scomputati attraverso la realizzazione di un tratto stradale di collegamento con l’opera, con relative pose dei servizi idrici ed elettrici nonché dei parcheggi necessari all’utenza prevista.

Entusiasta il parere dei rappresentanti della Lega Salvini per l’iniziativa privata. Il Consigliere Capogruppo in Consiglio comunale per Lega Salvini Premier di Ferentino, Maurizio Berretta, ha riferito in merito che “Oggi la politica, tutta, ha dimostrato di mettere al primo posto la Citta’ di Ferentino. Il nostro voto favorevole circa la rigenerazione urbana e l’iniziativa privata della Piscina, nasce dalla concertazione e dal recepimento delle nostre proposte volte all’utilizzo sociale ed al rilancio economico dell’intero indotto. Ferentino in questa fase ha bisogno di un’accelerazione senza precedenti”.

Un placet che ha fatto seguito all’esortazione, posta in aula consiliare dinanzi ai colleghi consiglieri, affinché vi sia comunque un controllo da parte dell’ente circa l’operato del privato convenzionato. Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario politico del coordinamento cittadino, l’avvocato Patrizio Coppotelli, che ha riferito in un comunicato come “Lega Ferentino ha votato a favore dei punti posti all’ordine del giorno mettendo al primo posto, con lungimiranza, l’interesse di tutti cittadini ed una impostazione di una città diversa, più moderna ed attrattiva, non solo a livello locale. In particolare, sul punto che riguarda l’approvazione del progetto della piscina, abbiamo espressamente richiesto al Sindaco, che ha accettato, la nostra partecipazione per migliorarne la realizzazione ed il controllo sotto diversi punti di vista, sia dell’accessibilità pubblica sia dell’ampia offerta dei servizi per tutta l’utenza senza esclusioni”.

Commenti sulla stessa linea delle considerazioni poste dal primo cittadino che, intervenendo in assise sulla presentazione del progetto, illustra come “il centro sportivo polifunzionale, rappresenta sicuramente un’opera importante per la nostra città. Un impegno che avevamo preso in qualche modo come amministrazione attraverso una sinergia pubblico-privato. Sappiamo tutti come oggi, con le poche risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare degli enti locali, c’è bisogno di incentivare al massimo la collaborazione dei privati per realizzare progetti importanti sul nostro territorio. Abbiamo avuto già l’esempio del centro sportivo del Frosinone calcio, a testimonianza che questa sinergia, se attuata con i dovuti criteri, può portare generosi frutti a vantaggio di tutta la collettività”.