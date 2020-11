di Fabio Paris

“La riorganizzazione della macchina amministrativa ha il primario scopo di dare all’utenza un servizio adeguato, di valorizzare il personale interno, potenziando lo stesso con i concorsi pubblici d’assunzione aperti a tutti”.

È con questa esortazione che il consigliere comunale Maurizio Berretta, capogruppo della Lega per Salvini presso l’assise ferentinate, muove la proposta di riorganizzazione della macchina comunale all’amministrazione gigliata. Nella seduta di venerdì 13 novembre, con tutti i voti favorevoli dei presenti, veniva approvata la mozione presentata su tale punto, con la quale il consigliere della Lega impegnava il sindaco Pompeo, l’assessore al personale e la Giunta a “riorganizzare la struttura comunale in modo efficiente, che garantisca i servizi all’utenza e che valorizzi le singole professionalità interne, anche attraverso la rotazione e gli spostamenti interni ove possibile, a reintegrare tutte le posizioni lavorative distaccate parzialmente in altri Enti, ad indire concorsi pubblici per nuovo personale da assumere. In particolare a rendere efficiente nell’immediato, la struttura tecnica dell’Urbanistica, del Suap (Sportello Unico Attivita’ Produttive) e dei Vigili Urbani; Altresi’ a rivedere l’organizzazione interna degli orari, in particolare nel settore Llpp/Manutenzione/Ambiente prestando attenzione all’effettivo rispetto degli stessi”.

Soddisfazione per il rappresentante leghista, secondo il quale “l’organizzazione interna del personale dipendente del Comune deve essere del tutto funzionale ad utilizzare al meglio le risorse umane stesse, al fine di garantire livelli di erogazione dei servizi all’altezza delle aspettative dei Cittadini”.