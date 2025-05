Ferentino, quasi 1 milione di euro efficientamento energetico palazzo comunale

Il Comune di Ferentino ottiene un importante risultato nell’ambito della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica. Grazie al Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, la città si è aggiudicata un finanziamento pari a 945.250 euro per l’intervento di riqualificazione energetica del palazzo comunale. Il contributo, interamente coperto da fondi regionali senza necessità di cofinanziamento comunale, è stato concesso attraverso le risorse degli Obiettivi Specifici 2.1 e 2.2 del programma FESR: promuovere l’efficienza energetica e incentivare l’uso di energie rinnovabili negli edifici pubblici. “Si tratta di un risultato significativo per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Piergianni Fiorletta – che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale verso una gestione più moderna, efficiente e sostenibile degli edifici pubblici”. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato ai Lavori Pubblici Alessandro Rea, che ha voluto ringraziare “gli uffici comunali per l’impegno e la professionalità dimostrati, e in particolare l’ingegnere Perciballi, responsabile del procedimento, per l’ottimo lavoro svolto nel predisporre e seguire l’iter progettuale”. L’intervento, oltre a ridurre i consumi energetici del municipio, migliorerà il comfort ambientale per cittadini e personale, contribuendo in modo concreto alla strategia di transizione energetica della città. Il progetto si inserisce tra quelli selezionati dalla Regione Lazio per sostenere la modernizzazione del patrimonio edilizio pubblico, favorendo l’autonomia energetica, il risparmio e il rispetto dell’ambiente.

Redazione Ferentino