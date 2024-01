Ferentino, premiato in Comune lo chef stellato Andrea Impero

Si è svolta la premiazione in Comune per lo chef stellato Andrea Impero ricevuto dal sindaco Piergianni Fiorletta dopo aver ottenuto la 1^ Stella Michelin lo scorso novembre 2023 con il ristorante Elementi Fine Dining a Torgiano (Perugia), all’interno del Resort Spa Borgobrufa. Andrea ha ricevuto una targa per l’importante riconoscimento ottenuto in ambito nazionale sulla guida Michelin 2024 che rende orgogliosi tutti i ferentinesi.

“E’ un figlio di questa terra – ha detto il sindaco Fiorletta – siamo felici che abbia raggiunto questo traguardo, gli auguriamo di bissarlo nel 2024 e di ottenere sempre più prestigiosi successi. Sarebbe bello, quanto prima, poterlo ospitare nella nostra città per un evento di beneficenza e magari riempire piazza Matteotti e rendere omaggio alla sua cucina”.

Un appello che raccoglie lo chef Impero, accompagnato dalla moglie Martina: “Sono molto legato alla mia città, e ho sempre detto che un giorno tornerò qui per aprire il mio ristorante e magari confermare la mia stella Michelin proprio nella mia città. Sarebbe un sogno. Raccolgo l’invito del sindaco, e appena possibile ci organizzeremo per cucinare qui in pieno centro storico e raccogliere fondi per beneficenza”. Complimenti allo chef stellato ferentinate Andrea Impero. A presto!

Redazione Ferentino