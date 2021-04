di Fabio Paris

Nell’ultima seduta del consiglio comunale, grande enfasi è stata data al nuovo centro polifunzionale di Ferentino. Il progetto posto all’attenzione del consiglio comunale, ha trovato il placet dell’assise. Non sono mancati tuttavia alcuni moniti, tra cui quelli dell’avvocato Collalti, che non ha lesinato le sue osservazioni in merito alla realizzazione del progetto urbanistico in convenzione con l’ente. Nel suo intervento in aula, il capogruppo di Fdi, ha posto l’accento sulla necessità di controllo da parte dell’amministrazione comunale. Da non ripetersi, secondo il parere dell’esponente locale del partito guidato da Giorgia Meloni, gli errori commessi in passato dall’amministrazione con altri progetti che vedevano coinvolte, a vario titolo, parti private.

All’attenzione del consiglio comunale, sono state poste le questioni riguardanti la capacità patrimoniale della società promotrice dell’iniziativa nonché alcuni aspetti della relazione tecnica. In particolare, l’avvocato ha fatto riferimento alle aree previste per i parcheggi. La superficie ritenuta congrua dalla relazione tecnica sarebbe pari ad una percentuale del 5% dell’intera area (superiore ai 17mila mq, ndr). Conti alla mano, circa 850mq che, secondo il consigliere d’opposizione, mal si presterebbero ad una adeguata copertura delle esigenze per l’utenza prevista, posta la vastità del progetto e la numerosità delle attività previste. Dettagli, che meritano però la giusta attenzione ci tiene a precisare Collalti. Osservazioni che trovano un riscontro positivo anche dagli scranni della maggioranza da dove, il consigliere Fiorletta, già sindaco della città gigliata, conferma la volontà dell’ente di accogliere il monito dell’avvocato Collalti e di vigilare su tutte le questioni poste all’attenzione.