Ferentino, pari opportunità ecco l’assemblea per la nuova Consulta

Si è svolta questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Ferentino, l’assemblea per il rinnovo della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Ferentino alla presenza dell’assessore Piera Dominici, dei consiglieri comunali Federica Fiorletta, Federica Mastrangeli, Angelica Schietroma e Maurizio Berretta. Un organo consultivo e di proposta che opera in attuazione dei principi di parità contenuti nella Costituzione Italiana ( art. 3 e 37) e sulla base delle indicazioni impartite con la disposizione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e dalla Legislazione Nazionale e Regionale in materia (L.164/90, L. 125/91, L.R.46/86).

La Consulta ha il compito di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne, valorizza le differenze di genere, favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, dà espressione alla differenza di genere e alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale. Sono state elette a scrutinio segreto la presidente, Michela Spaziani, la vice Presidente Vanessa Villani e i membri del comitato di coordinamento: Stefania Savelloni, Teresa di Salvi, Claudia Angelisanti, Annamaria Pro e Anna Capuani. Il commento dell’assessore alle pari opportunità, Piera Dominici: “Il rinnovo di questo importante organo, costituisce un passaggio strategico per la nostra amministrazione, la creazione di uno spazio di partecipazione aperto, che favorisca una cultura di genere, di rispetto, di ascolto, utile al nostro territorio. Attraverso l’istituzione di tale organo, si riconosce la funzione di organismo di consulenza per le politiche di pari opportunità e di genere oltreché per il raggiungimento di una piena cittadinanza delle donne nel nostro territorio. La Consulta delle pari opportunità deve diventare il luogo dove elaborare, in maniera condivisa con la Città, progetti e programmi utili a favorire la parità di genere. Si ringraziano tutte coloro che hanno partecipato alla riunione organizzativa, con i complimenti a tutte le elette negli organi rappresentativi”.

Redazione Ferentino