Ferentino, parco pubblico pulito anche gli amministratori comunali con scopa e paletta

di Fabio Paris

Le associazioni del territorio di nuovo al lavoro per la cura dell’area verde. Con gli ultimi eventi estivi alle porte, i volontari delle associazioni L’Airone, Il Castello delle Vigne e MTB Biker Ferentino tornano ad indossare le tute ed ad imbracciare gli attrezzi per rendere il parco accessibile ai visitatori. Immancabile il plauso dell’amministrazione comunale, presente con il sindaco Fiorletta ed il presidente del consiglio comunale Pizzotti. Quest’ultimo non ha lesinato i complimenti ai volontari che hanno permesso anche quest’anno di mantenere il decoro della vasta area verde nel quartiere Tofe. “A nome dell’amministrazione comunale di Ferentino ed anche a nome dei cittadini, in particolare dei residenti del quartiere Tofe, voglio ancora una volta esprimere la mia gratitudine a chi si è reso disponibile per lavorare volontariamente alla pulizia del parco. Voglio ricordare che, sebbene la situazione attuale ci imponga un certo rigore economico, laddove l’interesse pubblico prevale rispetto a quello del singolo, rimane possibile realizzare interventi importanti a favore della collettività. È per questo che ritengo doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento alle associazioni del territorio che si sono messe a disposizione della comunità per la manutenzione del parco e per l’organizzazione dei prossimi eventi del 9 e 10 settembre. L’invito che mi sento di rivolgere a tutta la cittadinanza è pertanto quello di partecipare in maniera numerosa ai prossimi eventi, approfittando di questa bellissima location naturale per dare centralità e vitalità anche alle nostre periferie”.