di Fabio Paris

I ragazzi della Lega giovani di Ferentino ed alcuni membri del coordinamento cittadino della Lega, hanno deciso di donare, al ristorante “Il pescatore”, cinque oche dopo quanto accaduto nei giorni precedenti (alcuni esemplari erano stati abbattuti brutalmente da ignoti incivili, ndr).

Un gesto simbolico per esprimere solidarietà e vicinanza al titolare del ristorante, in virtù dell’impegno profuso. Le oche uccise non erano solo animali ma erano diventate con il tempo parte integrante del ristorante, del lago ed attrazione sia per i più piccoli sia per gli adulti.

“Il nostro deve essere un messaggio per coloro che hanno compiuto l’ignobile gesto, affinché ciò non si ripeta più. Un esempio anche per i più piccoli. Non bisogna distruggere le bellezze del nostro territorio, bensì valorizzarle e conservarle nel tempo, dimostrando rispetto per l’ambiente.Il nostro augurio è che aumenti l’attenzione delle istituzioni soprattutto per la vigilanza del lago e che, al termine di questa situazione causata dal covid 19, si possa tornare a frequentarlo per ammirare la sua bellezza”. Così il Coordinatore della Lega Giovani di Ferentino, Valerio Fontecchia.