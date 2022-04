Ferentino, Ostetriche in tour e Associazione italiana contro leucemie in piazza Matteotti

Ferentino partecipa alle iniziative di sensibilizzazione e solidarietà nel campo medico-scientifico. La centralissima piazza Matteotti ospita ‘Ostetriche in tour’, uno degli appuntamenti che l’Ordine delle ostetriche ha organizzato nelle piazze della provincia di Frosinone per fornire consulenze e informazioni nel mese che più di altri è dedicato alla prevenzione della salute della donna. Le ostetriche saranno a disposizione per consulenze su prevenzione (pap test, hpv test, autopalpazione, corretti stili di vita); gravidanza (alimentazione sana, vaccini e controlli clinici); i primi 1000 giorni (puerperio, prevenzione sids, allattamento, emergenze) e menopausa (alimentazione, stili di vita, controlli clinici, salute perineale).

Sempre in piazza Matteotti sarà possibile aiutare l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail), acquistando un Uovo di Pasqua e aiutando, così, la ricerca. Da 50 anni questa associazione promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura dei tumori del sangue, assiste i malati e le loro famiglie nelle diverse fasi della malattia, lavorando ogni giorno a fianco di medici, ricercatori, infermieri per garantire a tutti i pazienti le terapie più efficaci, l’assistenza necessaria e una migliore qualità di vita.

Rinviata, invece, a mercoledì 6 aprile, a partire dalle 10.30, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Ferentino in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che cade proprio il 2 aprile. Un breve momento di incontro, riflessione e condivisione volto alla sensibilizzazione su questa patologia. Il Comune ha coinvolto tutte le scuole del territorio e il centro diurno ‘Luca Malancona’: ciascuna classe partecipante potrà proporre in forma libera la lettura di un pensiero e/o di una poesia sul tema dell’autismo. Agli studenti, ai quali è stato chiesto di indossare per l’occasione una maglietta blu, saranno distribuiti gadget e palloncini colorati.

