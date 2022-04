Ferentino, nuovo vicesindaco e assessore all’istruzione Lucia Di Torrice

Il gruppo ‘Ferentino Insieme ‘, rappresentato dai consiglieri Stefano Zaccari e Giancarlo Lanzi, dà il benvenuto al nuovo membro del consiglio comunale di Ferentino, la professoressa Lucia Di Torrice, nominata vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione dal sindaco Antonio Pompeo. “Nell’accogliere con grande entusiasmo la nomina del vicesindaco Lucia Di Torrice – dicono i due consiglieri – sottolineiamo l’assoluta convinzione che svolgerà il proprio ruolo con il massimo impegno ed indiscussa professionalità vista la comprovata competenza ed esperienza professionale, maturata come docente e con la correttezza che da sempre la contraddistingue. A tal proposito ribadiamo che potrà contare fattivamente sul nostro appoggio incondizionato e sulla nostra vicinanza in quanto gli obiettivi che il gruppo si prefigge, per il bene della collettività, possono essere raggiunti soltanto attraverso una valida collaborazione e condivisione di intenti. Vogliamo, infine, esprimere tutta la nostra gratitudine al sindaco Antonio Pompeo per la grande fiducia nell’affidare alla stessa un incarico non solo prestigioso ma anche di grande responsabilità”.

Redazione Ferentino