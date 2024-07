Ferentino, nuovo manto stradale cambia la viabilità

Il Comune di Ferentino, con apposita ordinanza dirigenziale (n. 125 dell’8 luglio 2024, ndr) rende noto alla cittadinanza l’iter dei lavori di ripristino stradale. “Dall’11 luglio al 12 luglio si ordina la seguente temporanea regolamentazione della circolazione stradale: 1) il transito a senso unico alternato di marcia, regolamentato da movieri, con separazione delle corsie tramite coni delimitatori, nonché il divieto di sosta integrato dalla rimozione coatta dalle ore 8.30 alle ore 18.00 su viale Alfonso Bartoli, come da planimetria allegata, parte integrante dell’ordinanza. 2) l’interdizione alla circolazione veicolare su Aia San Francesco dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Per la durata del cantiere verrà comunque assicurato il passaggio ai soli residenti salvo casi particolari e brevi momenti e ad eventuali mezzi di soccorso. Giornalmente al termine delle lavorazioni il cantiere verrà comunque messo in sicurezza e la strada sarà riaperta al traffico”. Il delegato ai lavori pubblici, Alessandro Rea, riferisce inoltre: “Chiediamo ulteriore pazienza ai concittadini ed ai commercianti per questo nuovo, breve, intervento che permetterà di mettere in sicurezza il tratto stradale in zona Martellina così come i relativi sottoservizi. Contiamo sulla celerità e la precisione della ditta incaricata per eseguire un lavoro ordinato ed in sicurezza così come già avvenuto per il tratto di via Casilina in zona S. Agata”.

Redazione Ferentino