Ferentino, nuovo asfalto rotatoria e cavalcavia Astral

L’amministrazione comunale ringrazia Astral e le ditte per l’efficace riqualificazione stradale

Ferentino compie un ulteriore passo avanti nel potenziamento della sua infrastruttura viaria con la conclusione dei lavori di bitumazione nei tratti stradali interessanti la rotatoria e il cavalcavia Astral. Un intervento strategico che migliora la qualità del manto stradale in un’area ad alta densità di traffico, fondamentale per la viabilità locale e regionale. Le opere di riqualificazione, realizzate con tempestività ed efficienza, rivestono un ruolo chiave per la sicurezza e la fluidità della circolazione. La zona coinvolta, infatti, è un nodo nevralgico per i collegamenti da e verso Roma attraverso l’autostrada A1 e da e verso Sora tramite la superstrada, oltre a rappresentare un accesso strategico all’asse attrezzato che serve l’area industriale di Ferentino. L’intervento, oltre a migliorare il comfort di guida e la sicurezza stradale, consente di ridurre l’usura dei veicoli e l’incidenza di manutenzioni straordinarie, contribuendo a una gestione più efficiente della rete viaria locale. A nome dell’amministrazione comunale, il sindaco Piergianni Fiorletta e il consigliere delegato Alessandro Rea hanno espresso il loro ringraziamento ad Astral e alle ditte operatrici per l’impegno profuso nella realizzazione dei lavori, portati a termine con rapidità ed elevati standard qualitativi. “Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e manutenzione della viabilità periferica e di accesso alla città, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso il miglioramento delle infrastrutture essenziali per la mobilità di cittadini e imprese”. Così il delegato ai lavori pubblici Rea che annuncia:

“A breve, inoltre, verrà ultimata anche la rotatoria ASI, ad opera dell’ANAS che provvederà ad istallare anche la segnaletica orizzontale. Lavoro questo che completerà il quadro infrastrutturale della zona, migliorando ulteriormente l’accesso all’Asse Attrezzato industriale e ai Comuni Lepini. Con questo intervento, l’intera area vedrà un significativo potenziamento della viabilità, favorendo non solo la mobilità locale ma anche lo sviluppo economico del territorio”.

Redazione Ferentino