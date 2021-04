di Fabio Paris

Approvazione all’unanimità per la mozione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Franco Collalti. L’avvocato, durante l’ultima assise comunale a Ferentino, ha ribadito la necessità di installazione dei dispositivi di sicurezza nei pressi della stazione ferroviaria.Da tempo, il consigliere di Fdi, lamentava la mancanza di presidi dissuasori di atti vandalici e ruberie. Il susseguirsi di episodi nei pressi dei parcheggi della stazione infatti, secondo il parere dell’avvocato, non può che nuocere, oltre che per i danni agli autoveicoli, anche alla reputazione del comune. Senza contare l’immagine della stazione ferroviaria stessa, oggetto, quest’ultima, dell’importante opera di rinnovamento, fiore all’occhiello della campagna elettorale della maggioranza. La risposta dell’amministrazione arriva già durante l’assise stessa, dove il sindaco Pompeo fa presente che le telecamere di sorveglianza fossero già parte del piano completo di realizzazione della struttura.

Franco Collalti

“Il parere favorevole alla mozione da me presentata accelera l’iter di installazione dei dispositivi, rispondendo all’urgenza segnalata dalle lamentele dei cittadini. Il tema della sicurezza resta di fondamentale importanza. È stato un mio cavallo di battaglia durante le elezioni e sempre sarò portavoce e fautore delle iniziative in proposito. Così come il rinnovamento della stazione ferroviaria è stato di grande importanza per i cittadini, altrettanto dev’esserne la garanzia di sicurezza nella fruizione di tale servizio che, senza gli opportuni presidi, renderebbe vani gli sforzi profusi per attivarlo. Mi auguro che la mia iniziativa riporti fiducia nei cittadini ed in particolare nei tanti pendolari che, tutti i giorni, usufruiscono della tratta ferroviaria per giungere sul luogo di lavoro. Ad essi ed a tutta la comunità di cittadini ferentinati va il mio augurio per una felice ripresa da questa orribile ed ormai insopportabile situazione generale nonché i miei migliori auguri per una serena Pasqua”. Così il consigliere capogruppo di Fdi al comune di Ferentino, avv. Franco Collalti.