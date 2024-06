Ferentino, niente erbacce e potatura alberi ecco la gestione del verde pubblico

La stagione estiva appena iniziata non concorre a rendere più agevole la gestione del verde pubblico da parte degli enti locali. Il continuo alternarsi di pioggia e sole infatti, anche negli ultimi giorni, contribuisce alla crescita incessante di erbacce, arbusti e sterpaglie. Un utilizzo delle risorse coscienzioso, unito alla gestione oculata degli operatori, senza dimenticare l’importanza della collaborazione di volontari delle associazioni nonché il buon costume dei cittadini. È così che anche il comune di Ferentino intende difendere il territorio dalla presenza di flora infenstante. “Il nostro comune verifica e gestisce le segnalazioni per il verde pubblico valutando le azioni da porre in essere così come i relativi interventi. Un serie di azioni che raggiunge un numero considerevole in virtù della grande estensione territoriale della città. Parliamo di attività di potatura, spalcatura, taglio dei rami pericolosi e arbusti che ostruiscono la visibilità e la viabilità stradale. Ancora poi abbiamo l’abbattimento di sterpaglie, la potatura di alberi ad alto fusto e delle siepi, il taglio di erba e dei tappeti erbosi, dei prati, delle scarpate, dei parchi pubblici ed infine la gestione degli spazi verdi delle scuole. Queste in generale sono le necessità a cui deve fare fronte l’amministrazione, ricordando che ogni intervento ha una durata transitoria a causa della continua alternanza di sole e pioggia. Malgrado ciò, siamo riusciti a mantenere la città pulita in occasione della visita del Presidente della Repubblica, delle giornate FAI, durante il periodo pasquale e dei festeggiamenti per il patrono S. Ambrogio. Un impegno costante che non verrà certamente meno anzi, c’è intenzione di rinnovare ed intensificare l’attenzione verso i luoghi di aggregazione come i parchi e le scuole, approfondire gli interventi lungo le periferie oltreché nei pressi di monumenti e siti di interesse storico. Si sta valutando in tal senso l’ammodernamento dei mezzi a disposizione del comune con nuove dotazioni. Per questo ringraziamo l’ing. Perciballi e l’ufficio tecnico, così come tutti i consiglieri e le associazioni di volontariato che, in ausilio ai nostri operai, si adoperano per il verde pubblico”. Così l’assessore Martini, che aggiunge una raccomandazione alla cittadinanza a nome di tutta l’amministrazione: “come in ogni buona famiglia si chiede ai cittadini di collaborare per rendere pulito il territorio di propria competenza, secondo l’invito perentorio emanato con l’ultima ordinanza del sindaco”.

Redazione Ferentino