Ferentino, musica al teatro romano ecco il concerto dei Born for fun

“Tutto pronto per il concerto dei Born for Fun, la band ciociara che promette di far ballare e sognare il pubblico in una cornice storica d’eccezione – hanno affermato gli organizzatori – Il prossimo 29 agosto, a partire dalle 21, la formazione si esibirà nella suggestiva e unica location del Teatro Romano di Ferentino. Il gruppo, in piena attività da anni sulla scena live, proporrà un travolgente viaggio nel tempo attraverso un repertorio revival che spazia dai grandi classici degli anni ’60 fino alle hit dei giorni nostri. Non si tratta del solito gruppo di cover, ma di un ensemble composto da eccellenti musicisti del territorio. I membri della band vantano una formazione accademica di altissimo livello, essendosi diplomati presso il conservatorio di Frosinone e il liceo musicale di Frosinone. L’evento è a ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione dei posti, offrendo a tutti l’opportunità di godersi una serata di grande musica dal vivo nel cuore del patrimonio archeologico locale. Un appuntamento imperdibile guidato da professionisti che fondono tecnica, esperienza e puro divertimento”.

Redazione Digital