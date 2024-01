Ferentino, meno traffico realizzazione snodo viario ecco i lavori

di Fabio Paris

Proseguono i lavori per la realizzazione dello snodo viario in località Ponte Grande a Ferentino. L’opera, dopo la sospensione dello scorso 26 maggio, riprendeva con un importante aggiornamento in relazione allo spostamento di un cavo elettrico di grandi dimensioni che precludeva il passaggio agli operatori. Soddisfazione degli amministratori dopo la visita al cantiere del sindaco Piergianni Fiorletta e del consigliere delegato Alessandro Rea. Quest’ultimo particolarmente colpito dalla celerità della ripresa dei lavori. “Ad oggi l’opera procede spedita, un’importante sistema di canalizzazione delle acque permetterà il deflusso delle stesse evitando allagamenti e problematiche relative alle falde che qui, storicamente, hanno arrecato problemi alla viabilità. Siamo felici dello stato di avanzamento dei lavori, in linea con quelle che erano le tempistiche valutate in seguito all’aggiornamento della scorsa estate. Ringrazio per la costante collaborazione l’ing. Perciballi e tutti gli uffici. Siamo soddisfatti della ditta esecutrice e confidiamo nella consegna dell’opera così come previsto per la fine dell’estate”.