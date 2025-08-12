Ferentino, maxi schermo in piazza Mazzini ecco il cinema all’aperto

Dopo qualche stagione di pausa, Ferentino riscopre il piacere del cinema all’aperto con la rinnovata rassegna di cinema all’aperto “Visioni d’estate – Grande Cinema in piazza Mazzini”, che sta trasformando le calde serate di agosto in un appuntamento atteso e condiviso. La manifestazione, ospitata nella suggestiva cornice di Piazza Mazzini, propone un cartellone eterogeneo, capace di incontrare i gusti di ogni fascia d’età: dalle pellicole firmate da maestri del cinema italiano, fino ai più recenti e apprezzati film d’animazione amati dai bambini. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo ogni sera le sedute allestite sotto le stelle e dimostrando come l’iniziativa sia riuscita a coniugare qualità artistica e aggregazione sociale. «Visioni d’Estate» sta accendendo il cuore di Ferentino- Dal 8 al 14 agosto, il cinema all’aperto sta trasformando le nostre serate in un abbraccio di cultura, emozioni e socialità: film per i bambini, per le famiglie, con una partecipazione che cresce sera dopo sera. Questa sera, il nostro grazie va alla città di Alatri, che ci ha regalato l’energia e i colori di un gruppo folkloristico arrivato da Panama: un momento unico che unisce tradizione, amicizia e apertura al mondo. Ferentino si mostra così: viva, orgogliosa e proiettata verso il futuro, pronta a presentare la sua candidatura a Capitale della Cultura 2028 tra le città fortificate. E lo fa con la forza di chi crede che la cultura sia il ponte più solido tra le persone”. Così il Vice Sindaco Andrea Pro che ha poi rivolto un sentito ringraziamento al team degli allestitori, agli assessori e consiglieri comunali che hanno seguito e supportato l’organizzazione, e alle forze dell’ordine, la cui presenza discreta ma costante assicura lo svolgimento sereno delle serate. Tra le proiezioni più seguite, titoli d’autore che hanno segnato la storia recente della cinematografia nazionale, alternati a produzioni animate che hanno catalizzato l’attenzione dei più piccoli, confermando la vocazione familiare e intergenerazionale dell’evento. La rassegna riprenderà martedì 12 e fino a giovedì 14 agosto sarà possibile godersi il cinema all’aperto nella suggestiva location della piazza antistante Palazzo Consolare. “La manifestazione, oltre a offrire intrattenimento, contribuisce a valorizzare il centro storico di Ferentino, trasformando Piazza Mazzini in un vero e proprio salotto cittadino dove cultura, arte e socialità si intrecciano sotto il cielo estivo”, conclude il consigliere delegato alla cultura Luca Zaccari. Un ritorno, insomma, che sa di tradizione ritrovata e di comunità viva.

Redazione Digital