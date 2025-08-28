Ferentino, materiale scolastico alle famiglie in difficoltà ecco lo zaino solidale

“Arriva sul territorio gigliato l’iniziativa sociale “Raccolta di materiale scolastico” promossa dal gruppo giovanile di Forza Italia Giovani Ferentino – ha affermato Claudia Angelisanti, responsabile FI giovani – Dal 28 agosto fino al 10 settembre sarà possibile, in distinti punti della città, presso le cartolibrerie aderenti al progetto solidale: la Cartolibreria Fiorini in via Casilina n.72 e la Cartolibreria Brav Servizi in via sant’Agata n.14 e in via Aia San Francesco n.30, lasciare un contributo oppure ricevere informazioni per eventuali richieste di ausilio, l’obiettivo di tale raccolta mira ad eliminare le differenze socio-economiche tra i più piccoli e non solo. Il nostro impegno – spiega Angelisanti – è quello di organizzare dei punti di raccolta di materiale scolastico e prodotti di cancelleria, da donare a chi ne ha più bisogno, inviando inoltre un messaggio di vicinanza e sostegno anche alle attività commerciali del nostro territorio. Coscienti che la scuola va intesa come luogo dell’apprendimento, della socializzazione, della crescita, ma anche dell’inclusione e della solidarietà”.

Redazione Digital