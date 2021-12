di Fabio Paris

Con il Natale alle porte, iniziano le manovre all’interno della giunta ferentinate. Era nell’aria. Già da qualche tempo i rapporti, pluriennali, tra gli amministratori del comune gigliato sembravano andare in contro ad una qualche evoluzione. Proprio stamane, il sindaco Pompeo revocava il mandato al suo storico vice Luigi Vittori. Difficile, al momento dire se siano improvvisamente incrinati i rapporti fiduciari tra le due cariche comunali oppure se si tratti di una manovra per aprire a nuovi fronti e, magari, serrare le file della maggioranza. Stando alle dichiarazioni dell’ormai ex vicesindaco, la decisione, improvvisa, sarebbe del primo cittadino. Da qui, l’intenzione di Vittori di dimettersi anche dalle cariche assesorili per le quali aveva ricevuto delega, con la promessa però di mantenere il focus, soprattutto nell’ambito delle politiche sociali, attraverso l’impegno civico di Ferentino nel Cuore. Che si tratti di un vero e proprio terremoto oppure di uno scossone, di assestamento, ce ne renderemo conto nei giorni a venire.