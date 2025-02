Ferentino, l’ex sindaco di Firenze nello stabilimento “Froneri”

L’europarlamentare Dario Nardella è stato ospite a Ferentino per visitare lo stabilimento “Froneri” e incontrare gli amministratori comunali di Ferentino, a partire dal sindaco Piergianni Fiorletta, il vice sindaco Andrea Pro, il presidente del Consiglio Claudio Pizzotti e il consigliere comunale Luigi Vittori. La delegazione di amministratori locali si è poi recata sul sito industriale adiacente in fase di realizzazione da parte di Newcold, dove l’amministratore delegato Luca Quaresima ha illustrato il progetto di completamento del sito. Il dirigente ha spiegato come il nuovo polo del freddo costituirà un volano per la crescita industriale del territorio in virtù delle partnership già in essere con alcune delle maggiori multinazionali del settore che, stante la presenza a Ferentino del nuovo hub logistico, potrebbero scegliere il comune gigliato come sede per nuove aperture.

Un incontro propedeutico quindi all’approfondimento delle dinamiche sottostanti una delle eccellenze del tessuto industriale ferentinate. L’occasione per discutere con gli amministratori della città delle necessità e delle prospettive di sviluppo dei maggiori players presenti sul territorio.

Redazione Ferentino