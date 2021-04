di Fabio Paris

Continuano le iniziative della Lega per Salvini sul territorio ferentinate. I giovani leghisti, Maria Veronica Rossi e Valerio Fontecchia, rispettivamente coordinatore provinciale e locale del movimento, sono i promotori della raccolta alimentare che, in questo fine settimana, vedrà i ragazzi salviniani coinvolti nell’ennesima di vicinanza alla comunità gigliata. I due rappresentanti, intervenuti in proposito, hanno spiegato che “la situazione pandemica che stiamo ancora vivendo a distanza da più di un’anno ha causato spiacevoli situazioni familiari ed economiche nei confronti di molti cittadini della Città di Ferentino, che purtroppo con molto dispiacere necessitano di aiuti alimentari.Per questo, il gruppo Lega giovani, d’accordo con il coordinamento cittadino Lega, ha organizzato nei giorni di sabato 24 e domenica 25 aprile p.v. una raccolta alimentare presso il supermercato “METÀ “per raccogliere alimenti da destinare ai cittadini che ne hanno bisogno. Nel rispetto della privacy e della riservatezza, rinnoviamo l’invito a chi è in tali difficoltà oppure a chi è a conoscenza di persone che necessitano di tali aiuti, a contattarci attraverso i canali social, su Fb Pagina Lega Ferentino oppure Lega Giovani Ferentino e presso i recapiti mail ivi indicati”.