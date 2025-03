Ferentino, la giovane Angelisanti aderisce a Forza Italia

Claudia Angelisanti aderisce a Forza Italia, la giovane ex militante di GN entra a far parte della famiglia dei forzisti con il sostegno del vicecoordinatore Provinciale Daniele Natalia. A seguito delle sue dimissioni rassegnate lo scorso Dicembre, la giovane che ha militato in Fdi fin dai sui esordi nella città gigliata, sbandierando il vessillo dal 2019 quando il partito era al 4 % viste alcune vicissitudini interne ha deciso di lasciare la sua casa madre e approdare in FI, notizia accolta con entusiasmo e soddisfazione. “Con grande piacere e soddisfazione quale Vice Segretario provinciale di Forza Italia accolgo nella nostra grande famiglia politica la giovane Claudia Angelisanti, di comprovata capacità politica e professionale – ha affermato Daniele Natalia – Insieme al Segretario Provinciale Rossella Chiusaroli e al Segretario comunale di Ferentino Pietro Stabile abbiamo fortemente voluto che Claudia mettesse a disposizione del partito le sue indubbie capacità politiche soprattutto nel settore del sociale. Sono sicuro che il suo contributo alla crescita di Forza Italia a Ferentino sarà determinante. Buon lavoro Claudia”. “Dopo la bella ed arricchente parentesi in Gioventù Nazionale, a seguito di diverse vicissitudini interne che non permettevano il regolare proseguimento dell’attività politica, aderisco a Forza Italia con l’ entusiasmo della prima ora, desidero ringraziare sentitamente il Segretario Provinciale Rossella Chiusaroli unitamente al Vice Segretario Provinciale di Forza Italia l’Avvocato Daniele Natalia, per la fiducia accordatami, per aver individuato nella mia persona le potenzialità e la passione per una sana politica, fatta dalla gente per la gente, attraverso un impegno costante sul territorio – ha aggiunto Claudia Angelisanti – Impegno che mi auguro di poter perseguire con passione e determinazione , attuando le scelte più idonee di poter perseguire nella maniera più ottimale, con il supporto della mia comunità , nella nuova formazione politica con l’ausilio degli organi provinciali e cittadini del partito, i quali fin da subito mi hanno accolto in maniera spontanea e calorosa. In questo nuovo percorso continuerò sulla scia dell’attività promosse nella mia precedente esperienza politica e attività sul territorio, al fine di poter contribuire all’apporto futuro sia nella mia città sia nel territorio provinciale”.