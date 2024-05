Ferentino, la candidata alle europee Rondinelli incontra gli elettori

Partecipazione a Ferentino per la presentazione della candidatura alle prossime europee dell’ on. Daniela Rondinelli. Nella bella cornice dell’agriturismo La Collina degli Ulivi, la parlamentare uscente del Partito Democratico ha incontrato gli amministratori locali, rilanciando l’impegno per i temi cari alla sua campagna elettorale. Alla presenza del Presidente del PD Lazio, Francesco De Angelis, del consigliere provinciale Luigi Vittori, del sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, del vice Andrea Pro, del Presidente del consiglio comunale, Claudio Pizzotti, del consigliere Angelo Picchi e dell’assessore Franco Martini, l’eurodeputata, già in Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, nonché in Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, ha rilanciato, e forte, il messaggio relativo alla necessità di un salario minimo europeo oltreché di un’agricoltura sostenibile che possa integrarsi con le nuove tecnologie senza che lo sviluppo dell’una vada a discapito delle altre, e viceversa. In particolare, le misure a sostegno del reddito sono ritenute essenziali per garantire eguali diritti ed un decoro degno alla vita dei cittadini europei. Un’Europa da difendere e da rilanciare, unica strada per arginare le recenti ondate di populismo e scongiurare la possibilità di nuovi conflitti nell’area continentale. Applauso degli amministratori presenti che, con forza, hanno sostenuto le argomentazioni della candidata alle prossime elezioni dell’ 8 e 9 giugno.

Redazione Ferentino