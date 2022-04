Ferentino, Iorio lascia il consiglio comunale “Scelta non facile ma opportuna”

Dopo tanti anni a servizio della mia comunità, per motivi familiari che non posso non considerare, rassegno le mie dimissioni da consigliere comunale – ha affermato Giuseppe Iorio – È stato un onore lavorare per la mia città e contribuire alla sua crescita. La decisione di dimettermi dal consiglio comunale non è stata facile ma ad oggi è quella più opportuna da prendere. Al mio posto entrerà in consiglio una giovane donna che saprà dare un grande contributo alla maggioranza guidata da Antonio Pompeo. Vorrei ringraziare tutta la struttura amministrativa con la quale ho collaborato in questi anni, i colleghi consiglieri, la giunta e soprattutto il sindaco Antonio Pompeo al quale mi lega una profonda amicizia. Oggi Ferentino è una città che corre veloce: abbiamo condiviso e realizzato importanti progetti per renderla più vivibile e attrattiva, migliorandone i servizi e programmando tante nuove opere. E questo soprattutto grazie, non si può non riconoscerlo, all’impegno del nostro sindaco. A lui, alla giunta e tutto il consiglio comunale non mi resta che augurare un buon lavoro certo che sapranno continuare nell’azione già messa in campo guidati dall’amore per la nostra città”.

Redazione Ferentino