di Fabio Paris

A Ferentino il gruppo giovanile di Fratelli D’Italia Gioventù Nazionale congiuntamente a vari esponenti locali e provinciali, ha deposto dinnanzi al Monumento ai Caduti in Piazza Matteotti un mazzo di Fiori al fine di onorare nella Giornata del Ricordo le numerose vittime dell’eccidio delle Foibe. Un momento denso di emozione e cordoglio nei confronti delle vittime. Numerosi gli spunti e i contenuti emersi durante la commemorazione.

Il Presidente di Gioventù Nazionale, Claudia Angelisanti, commenta: “Ricordare i Martiri delle foibe è un dovere di ogni italiano. Ammetto, con non poco stupore, che alcuni esponenti della Sinistra locale, forse quelli dotati di senno e che hanno avuto modo di approfondire la storia, non considerano il 10 Febbraio una “ricorrenza di destra” e la celebrano come nel caso del Sindaco Antonio Pompeo con il quale ho sempre avuto e spero di continuare ad avere un discreto rapporto. Ho apprezzato l’incontro che ha avuto con un Istituto scolastico cittadino, nel quale si è confrontato con i ragazzi sul tema delle Foibe. Il primo cittadino si è mosso sicuramente con più discrezione di altri esponenti “dem” rimasti ancorati ad ideali, di parte, che ormai da tempo non rispecchiano la nostra realtà. L’invito è pertanto quello di muovere le proprie azioni politiche, come le mozioni ad esempio, centrando i contenuti dei reali bisogni e tralasciando invece le futilità e le irrisorie, dettate semplicemente da spregiudicatezza, cinismo ed ego. Va invece colto il messaggio che tale commemorazione ci rievoca, ossia l’importanza di avere degli ideali e di perseguirli fino in fondo, come dimostrato dalle storie dei vari martiri, che lo hanno fatto a costo della loro stessa vita. A tal proposito ci sembra doveroso ribadire la nostra intenzione, di concerto con il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Franco Collalti, di promuovere una mozione popolare per l’intestazione di una strada cittadina alla memoria dei Martiri delle Foibe. Ringrazio pertanto vari esponenti locali che hanno presenziato a tale commemorazione, in particolar modo mi sento di riservare un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura per la sua costante e tangibile presenza sul territorio”.