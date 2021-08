di Fabio Paris

Gioventù Nazionale Ferentino continua a farsi portavoce delle lamentele di alcuni residenti della periferia gigliata, nello specifico della contrada Madonna degli Angeli, da mesi al centro di disagi. I residenti chiedono maggiore attenzione sottolineando che, nonostante i numeosi solleciti inviati primo cittadino, la situazione sia rimasta invariata. Il presidente di Gioventù nazionale Ferentino, Claudia Angelisanti, fa chiarezza sulle problematiche e le richieste dei cittadini rimaste inevase.

«Nonostante i numerosi solleciti inviati tramite pec dalla sottoscritta oltre che dai vari residenti della contrada Madonna degli Angeli, la situazione è rimasta pressoché inalterata. I pali dell’illuminazione pubblica sono spenti, lo specchio stradale villanamente rotto non è stato prontamente riposizionato sul posto, come avvenuto per quello sito a pochi passi dal centro storico, le griglie del deflusso piovano restano sporche e poco funzionali. Questi, insieme ad altri piccoli problemi, si risolverebbero con semplici gesti e tanta buona volontà, se solo si volesse. Stando però così le cose, si può dedurre che le problematiche di questa, come di tante altre zone periferiche, non trovano prioritá e attenzione nell’agenda politica dei nostri amministratori”. “Il fine ultimo delle nostre segnalazioni e dei nostri solleciti – conclude Angelisanti – è appurare e, laddove possibile, risolvere tali problematiche, magari in tempi rapidi, senza incorrere in sterili polemiche, ma per un obiettivo ben preciso che è quello di aiutare la nostra comunità”.