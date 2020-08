Grande partecipazione per una delle opere più attese dalla cittadinanza di Ferentino. Un parcheggio situato in una zona strategica, crocevia viario e ferroviario di rilevante importanza. Da mesi, infatti, il disservizio causato dalle fila di auto in sosta evidenziava la necessità di un intervento pubblico. Sono 117 i posti a disposizione più 5 aree adibite ai diversamente abili, il tutto senza costi di sosta e pedaggio per i cittadini.

Il primo cittadino gigliato nonché presidente della provincia di Frosinone, l’avvocato Antonio Pompeo, durante la cerimonia, non ha dimenticato di rimarcare l’importanza di un’opera che riaccende i riflettori su di una zona, quella del casello autostradale di Ferentino, destinata a diventare teatro di grandi novità già nel breve periodo.

La visione, da parte del sindaco, è quella che vedrebbe la zona diventare oggetto di investimenti da parte di numerose società multinazionali. Un interesse alimentato proprio dalla rilevanza strategica nonché dalla presenza di nuove e fondamentali infrastrutture. Scenario questo che porterebbe crescita economica e occupazionale all’intero territorio.

Queste le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a muoversi in maniera decisa per sbloccare uno dei progetti più attesi, che rischiava altrimenti di rimanere incagliato nelle lungaggini tipiche delle opere pubbliche. Un lavoro di concerto per il quale il primo cittadino del comune gigliato ha tenuto a sottolineare l’importanza di tutti i singoli fautori. Dai promotori politici, fino ai responsabili dell’ufficio tecnico. Passando per le numerose ditte che si sono succedute nella realizzazione dell’opera.

F. P.