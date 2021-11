di Fabio Paris

Inaugurata a Ferentino la prima stazione di ricarica per auto elettriche. L’opera nasce da una richiesta del gruppo Lega Ferentino, con il capogruppo Lega Ferentino, Maurizio Berretta che plaude all’amministrazione: “Bene l’Amministrazione comunale. Oggi inaugurata al parcheggio Martellina, la prima stazione di ricarica per auto elettriche. Previste due pensiline di ricarica, a breve ulteriori altre due stazioni in Città. Un’intuizione della Lega Ferentino, che formulò la proposta con un emendamento nel consiglio comunale di maggio, a firma dei propri consiglieri, Berretta e Zaccari, e trovò successivamente la convergenza della Giunta. La mobilità elettrica ha emissioni pari a zero, la componentistica delle auto, mediamente più leggere incide meno, le batterie al litio possono durare molto, si parla di cicli di 2.000 ricariche, 300.000 km percorsi, 10 anni di vita utile, ma sono dati in costante miglioramento. Ferentino “soffre” da anni d’inquinamento da PM10, siamo soggetti costantemente alle restrizioni di circolazione imposte, alla chiusura del traffico veicolare, all’adozione di misure per il contenimento dell’inquinamento stesso. Essendo veicoli non inquinanti, le auto elettriche non vengono sottoposte ai vincoli di circolazione quali ecopass, ztl, targhe alterne e zone di traffico limitato, è anche un vantaggio enorme per tutte le persone che abitano nei centri urbani o per coloro che si debbono recare negli stessi. Non da meno, l’impatto sull’inquinamento acustico, il motore dell’auto elettrica è estremamente silenzioso e contribuisce fortemente a eliminare l’inquinamento acustico e a rendere più piacevole l’esperienza di guida e la vivibilità dell’ambiente circostante. La realizzazione delle stazioni pubbliche di ricarica delle auto elettriche, è un significativo passo, verso una Città a misura d’uomo, non più legata alle classiche regole della circolazione stradale. In questa occasione e’ bene riconoscere all’Amministrazione comunale l’aver colto la bontà della proposta arrivata dai banchi dell’opposizione, un atteggiamento il nostro che seppur a volte puo’ sembrare duro, non manca mai di essere caratterizzato da una buona componente di concretezza e fattivita. In tema ambientale mi preme però puntualizzare una grave mancanza, domani è stata convocata la commissione ambiente, ma tra i punti all’ordine del giorno, non figura il punto relativo all’insediamento del tavolo di confronto (con i comuni di Frosinone, Patrica, Anagni ed eventuali limitrofi), sulle problematiche relativa al paventato insediamento dei 4 impianti di rifiuti della Valle del Sacco, è quasi un mese che il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità questa mia proposta, mi auguro solo che si tratti di una semplice dimenticanza da parte del presidente Angelo Picchi”.