Ferentino, il sottosegretario Sgarbi visita la città con l’arcivescovo D’Onorio

di Fabio Paris

Il Sottosegretario ai Beni Culturali e Sindaco di Arpino, consigliere comunale di Latina, on. Vittorio Sgarbi, insieme al Vicesindaco Massimo Sera, accompagnati dall’Arcivescovo Emerito Fabio Bernardo D’Onorio, hanno fatto visita ufficiale alla storica città di Ferentino. Ricevuto dal vice sindaco, Andrea Pro, dallo staff del sindaco Piergianni Fiorletta nonché da una rappresentanza di amministratori e dal presidente della Pro Loco, l’onorevole ha dimostrato un profondo interesse per il patrimonio culturale e artistico di Ferentino, visitando alcuni dei suoi luoghi più emblematici. Durante la prima tappa, presso il Museo Diocesano, l’onorevole è rimasto stupefatto dalla magnificenza delle opere esposte. Due tele hanno particolarmente catturato la sua attenzione, per il pittore Paolo Pagani dove si vedono raffigurati “Enea e Anchise in fuga da Troia ” e “Muzio Scevola” L’importante pittore lombardo, vissuto a cavallo tra il ‘600 ed il’ 700 è stato “riscoperto” recentemente e proprio l’onorevole Sgarbi è tra i promotori della sua ritrovata popolarità. Accompagnato dalla responsabile dei beni culturali della diocesi, Paola Apreda, l’onorevole ha inoltre avuto l’opportunità di ammirare i preziosi reliquiari realizzati da celebri argentieri dei secoli XVIII e XIX, testimonianza della ricchezza culturale e religiosa della città. Continuando la visita presso il comprensorio architettonico, Sgarbi si è recato nella suggestiva Cattedrale dei San Giovanni e Paolo dove, accompagnato dal parroco Don Giuseppe Principali, ha potuto ammirare alcune opere di grande rilevanza tra cui l’altare funebre dell’Arciv. Borgia, opera meravigliosa del Francesco Queirolo. Grande impatto hanno avuto gli stupendi marmorati romani in stile cosmatesco, i cui tratti inconfondibili sono stati notati dall’onorevole che si è poi soffermato nell’osservazione del cero pasquale, rimanendo infine colpito dall’imponenza del maestoso altare, espressione di una fede millenaria che caratterizza la vita dei cittadini di Ferentino. L’ Onorevole ha quindi dimostrato una sincera curiosità per la storia di Ferentino decidendo di esplorare le antiche Carceri di Sant’Ambrogio, addentrandosi sempre più nella leggenda del famoso martire della città. Una sosta di fronte l’avancorpo dell’Acropoli ha poi consentito al Sottosegretario di carpirne le caratteristiche esaltandone le peculiarità. Scendendo verso S. Maria Maggiore, ha visitato la stupenda chiesa abbaziale gotico cistercense, dove, non lesinando saluti ai fedeli raccolti in preghiera, ha dichiarato la sua ammirazione per la magnificenza dell’opera architettonica. Non poteva mancare una visita ai lavori in corso al Teatro Romano, dove il Sottosegretario ai Beni Culturali ha apprezzato l’opera condotta sinora dall’amministrazione esaltandone il progetto di ripristino del sito archeologico. Durante il sopralluogo, è arrivato anche l’auspicio da parte dell’onorevole circa la possibilità di eliminare le abitazioni residuali che impediscono all’opera di risplendere della dovuta luce. Un indirizzo che l’amministrazione tenterà in tutti i modi di seguire data la rilevanza storica e culturale dell’impegno preso. Uscendo poi dalla stupenda porta Sanguinaria, l’onorevole e la sua delegazione hanno potuto godere dell’imponenza delle mura ciclopiche. Nel tratto della cinta muraria forse più caratteristico della nostra città, grande è stata la soddisfazione del Sottosegretario nel vedere quanto lavoro è stato fatto per rendere fruibile alla collettività tale patrimonio, così come deciso è stato il monito circa la necessità di operare per il completo ripristino delle mura, togliendo la presenza di scarichi e costruzioni invise al decoro architettonico. L’ultimo luogo visitato è stata la Chiesa di Sant’Antonio, dove l’onorevole Sgarbi ha potuto godere della visione degli affreschi all’interno della chiesa nonché del bellissimo chiostro. Finita la visita pomeridiana, ha promesso di tornare in futuro per continuare la sua scoperta del patrimonio culturale di Ferentino. “Una visita, quella dell’onorevole Vittorio Sgarbi, che rappresenta un momento significativo per la città di Ferentino, evidenziando l’importanza del suo ruolo nel panorama culturale e artistico del centro Italia”. Così il Sindaco, Piergianni Fiorletta, ha ringraziato l’onorevole per la sua presenza auspicando il sorgere di prossime collaborazioni atte a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del nostro territorio.