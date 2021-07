Un sito completamente rinnovato, ancora più accattivante nella veste grafica ma, soprattutto, più intuitivo e di facile consultazione per la cittadinanza. Si tratta del portale del Comune di Ferentino che ha subito un vero e proprio restyling. Uno strumento il cui utilizzo è andato sempre crescendo, soprattutto nel periodo legato all’emergenza sanitaria: la maggior parte delle informazioni utili, avvisi, bandi, scadenze e tutto ciò che riguarda le attività degli uffici e dei vari settori è stato possibile consultarli online. Non solo: in un’epoca in cui il processo di digitalizzazione sta investendo tutti i settori della Pubblica Amministrazione, il Comune di Ferentino si dimostra sempre al passo con i tempi.

“L’importanza di comunicare in modo rapido, efficiente e a distanza – ha affermato il sindaco, Antonio Pompeo – l’abbiamo sperimentata soprattutto in questo ultimo anno e mezzo, quando i rapporti umani sono stati sostituiti da quelli ‘digitali’ per limitare al massimo i contagi del virus. Ma più in generale, un’Amministrazione moderna, rapida, vicina al cittadino e all’utente non può non servirsi di uno strumento come questo per continuare ad offrire servizi e informazioni utili in modo esaustivo e quotidiano. Da oggi il sito internet del nostro Comune è ancora più intuitivo, facilmente consultabile e immediato nel rispondere a tutte le richieste che arrivano dai cittadini”.

Redazione Ferentino