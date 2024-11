Ferentino, il ministro Tajani incontra i 91 sindaci della provincia di Frosinone

di Fabio Paris

Incontro di preparazione per il ricevimento del ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani (venerdì 26 p.v. presso il palazzo Martino Filetico di Ferentino). L’incontro con i 91 sindaci della provincia di Frosinone vedrà come tema, tra gli altri, il rilancio del territorio in ottica del Giubileo attraverso molteplici iniziative quali ad esempio il Turismo delle radici. Presente a tal proposito il sindaco di Sgurgola, Antonio Corsi, già stretto collaboratore del ministro e la responsabile dell’ufficio ministeriale preposto, la dott.ssa Fico, che coordinerà i lavori del G7 dei ministri degli esteri in programma a Fiuggi. Gradita inoltre la presenza dell’ex procuratore capo di Frosinone, dott. Guerriero che continua a spendersi per il territorio ciociaro, proponendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la promozione del territorio in collaborazione con l’università di Cassino.