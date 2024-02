Ferentino, il centro storico si rifà il look ecco la riqualificazione urbana

Proseguono i lavori su via Castel S. Angelo, via Colle Britti, con vicoli adiacenti e slarghi nel centro storico di Ferentino ivi compresa la manutenzione straordinaria di via Castel S. Angelo. Un intervento di riqualificazione urbana, finanziato dalle risorse del PNRR, che donerà nuova veste alla zona alta del centro storico, permettendo alla città di Ferentino di poter disporre di un nuovo accesso turistico che ricollega via Novana a via Don Morosini. Appartenente alla misura “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, l’intervento prevede il ripristino degli impianti e relativi allacci idrici e fognari, della rete gas oltreché della pavimentazione che prevede la copertura della sede stradale in pavé. Circa 400 metri di nuove tubazioni che andranno a sostituire le vecchie pose oramai obsolete. Innovazioni alle quali si aggiungerà la pubblica illuminazione secondo gli standard piú moderni. Un progetto di 536.621,36 euro che trova il plauso del sindaco Piergianni Fiorletta e dell’amministrazione, soddisfatta del lavoro profuso dagli uffici, coordinati dall’ing. Perciballi. Commenta soddisfatto anche il consigliere delegato, Alessandro Rea: “Un’opera importante che dona lustro a tutta la città. Uno scorcio, quello di” Colle Britti”, spaccato cittadino della parte storica che, da via Novana, conduce fino all’Acropoli e costituirà di sicuro un punto di riferimento per i molti turisti che verranno a visitare Ferentino”.

Redazione Ferentino