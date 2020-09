di Fabio Paris

Un anno particolare, quello appena trascorso per Gioventù Nazionale di Ferentino. Tanti progetti, una serie di iniziative lodevoli, ma anche il lockdown e le criticità della crisi pandemica.Non dev’essere stato semplice il primo giro intorno al Sole per Claudia Angelisanti, giovane presidente del Circolo Ferentinate. Ciononostante, la passione e la grande dedizione alla causa, hanno consentito di valorizzare alcuni dei temi cari all’intero movimento, attraverso le iniziative portate avanti sul territorio gigliato.

‘Zaino solidale’ e ‘Natale solidale’ sono solo alcune delle novità introdotte sotto l’egida della giovane presidente. La “Banca dei Capelli”, ultima soltanto in ordine cronologico, supportata dall’associazione no profit ‘Iniziativa Donne’ il cui fine è quello di consegnare gratuitamente parrucche non sintetiche ai pazienti oncologici, per la quale proprio Angelisanti ha protocollato richiesta di adesione al Comune di Ferentino.Un impegno costante che candida ad un ruolo da protagonista sulle politiche attive del territorio la giovane Angelisanti, cui vanno gli elogi degli esponenti politici locali di Fratelli d’Italia, il consigliere comunale di Ferentino Franco Collalti ed il sen. Massimo Ruspandini.