Ferentino, gli studenti del liceo Filetico visitano il palazzo dell’Onu

“Si è concluso il viaggio di quattro giorni che ha portato un gruppo di alunni del quinto anno del liceo classico, scientifico, scientifico Cambridge e scienze applicate del Filetico di Ferentino in visita al CERN, il più grande laboratorio di Fisica delle particelle del mondo, e al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra – hanno affermato gli organizzatori – La scolaresca è stata ospite del Cern per un’occasione unica e rara nel suo genere: a loro è stato concesso di accedere ai reparti, solitamente riservati ai ricercatori, e la visita alle esposizioni del Globo, curate dagli stessi ricercatori. Istituito nel 1954, il CERN si trova vicino a Ginevra al confine fra la Svizzera e la Francia. E’ un’istituzione internazionale gestita da 23 Stati membri e molti paesi non europei sono coinvolti in modi diversi. Migliaia di scienziati, oltre la metà dei fisici delle particelle di tutto il mondo, usufruiscono delle strutture di questo laboratorio. L’istituzione favorisce anche una formazione tecnica avanzata in ambiente internazionale con programmi di studio e di ricerca destinati a studenti universitari, dottorandi e ricercatori. La loro missione e anche quella di unire le persone di tutto il mondo per spingere le frontiere della scienza e della tecnologia, a beneficio di tutti. Al Cern strutture ed esperimenti hanno potuto portare ad importanti successi nel campo della Fisica delle particelle grazie ai quali sono stai assegnati ben tre premi Nobel. Nel 1984 il premio Nobel a Carlo Rubbia. L’ultimo nel 2013 per la scoperta del Bosone di Higgs. La visita al Cern rientra nei progetti scientifici, di cui è referente la prof.ssa Sabrina Cerilli, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università “Sapienza” di Roma e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il viaggio a Ginevra ha riservato anche un’altra straordinaria opportunità agli studenti: la visita al Palazzo dell’ONU con la possibilità di sedersi sugli scranni delle sale più importanti, ovvero quelle riservate alle riunioni del Consiglio dei Diritti dell’Uomo dell’ONU, nonché dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani. Due le ore trascorse a conoscere le più importanti attività svolte dall’Onu e a dibattere in modo attivo su problematiche internazionali di interesse attuale. Per gli alunni del quinto anno del liceo dell’IIS Martino Filetico di Ferentino, guidato dalla dirigente dott.ssa Sara Colatosti, un’esperienza immersiva di grande significato in linea con l’offerta formativa dell’istituto che persegue obiettivi di alto livello”.

Redazione Digital