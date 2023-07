Ferentino, gli studenti del Comprensivo 1 partecipano ai Giochi del sorriso

di Fabio Paris

Termina con profitto l’iniziativa “I Giochi del Sorriso” che ha interessato tutti i plessi del Comprensivo 1 di Ferentino. Il progetto, ideato da Massimo Mirone e promosso attraverso i fondi strutturali europei PON, ha ricevuto il placet della dirigente, la dott.ssa Angela Marone. Grande soddisfazione anche dell’assessore alla pubblica istruzione di Ferentino, Piera Dominici che si è recata in visita al plesso Colle Silvi durante le attività ricreative. Decine i ragazzi coinvolti, un successo di partecipazione e organizzazione di cui va reso merito al tecnico istruttore Giuseppe Pino Ciotoli, promotore dell’iniziativa. “Lo sport per me è vita, una prerogativa che vale per sempre. Ci siamo fatti trovare pronti per questa nuova sfida, con esperienza e competenza nel settore. Il mio obiettivo è quello di contribuire fattivamente come ho sempre fatto, come ato facendo e come spero di continuare a fare in ambito sportivo per i bambini e ragazzi. Ringrazio particolarmente l’ideatore dei Giochi del Sorriso, Massimo Mirone, l’Aics, tutti i miei collaboratori, le istituzioni e i dirigenti scolastici che hanno voluto sposare il nostro progetto. Che questo possa essere foriero di nuove iniziative e del mio impegno, che rinnovo, per lo sport nella città di Ferentino”.