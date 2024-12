Ferentino, gli altri colori del Natale ecco tutto il programma

“Festa grande per gli abitanti di Ferentino negli spazi esterni di il prossimo giovedì 19 dicembre (ore 15), quando il “ ” aprirà le sue porte alla città offrendo un pomeriggio di eventi in occasione del Natale. Il Centro, gestito dalla Cooperativa Sociale Altri Colori per conto del Consorzio Parsifal nell’ambito dell’affidamento dei servizi alla persona del Distretto Sociale “B” di Frosinone, e rivolto a persone adulte con disabilità, offrirà una serie di attività che vedranno la partecipazione delle realtà del territorio con cui il Centro collabora, nell’ottica del lavoro di rete necessario a garantire la piena realizzazione dell’inclusione sociale per tutte le persone. Il ricco programma dell’evento “ ” offrirà una serie di proposte che consentiranno ai partecipanti di conoscere parte del lavoro quotidianamente svolto dalle persone che frequentano il Centro, e di condividerne i frutti negli stand che saranno allestiti per ambiti di intervento. A partire dalle 15, nel giardino della splendida Villa cittadina in cui ha sede il Centro, i partecipanti saranno accolti dai dell’Associazione “Teniamoci per mano onlus” (che svolge interventi di clownterapia nella struttura), che condurranno gli ospiti tra laboratori creativi, stand gastronomici, musica e intrattenimento. Il tutto verrà curato dalle persone con disabilità che saranno protagoniste attive dell’evento, affiancate dal personale specializzato operante nel Servizio che fungerà da supporto nelle tante proposte: della vendemmia sociale svolta nell’azienda vinicola Pileum di Piglio in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Lazio, alla ’ del Frantoio De Santis di Fumone che ha aperto le sue porte alle persone del Centro per la raccolta delle olive, all’assaggio delle ’ in cui ha sede il Servizio. dal Centro accompagneranno da farcire con le marmellate del laboratorio di cucina. Ci si potrà deliziare con il svolto durante lo scorso anno, mentre nel corso della manifestazione si costruiranno insieme i telai dei melari per la deposizione del miele dell’anno nuovo. Spazio alla manualità sarà dato anche con i laboratori creativi tematici, scelti tra quelli che hanno suscitato maggiore interesse nelle attività di preparazione al Natale. Tutti i prodotti si potranno acquistare in un mercatino solidale, il cui ricavato sarà utilizzato per la realizzazione di attività proposte dalle persone del Centro, come forma di educazione all’uso del denaro e all’autodeterminazione nelle scelte personali e di gruppo. Il sarà allietato dai suoni tradizionali della zampogna e degli strumenti di un piccolo gruppo di rappresentanza dei , il locale gruppo di musiche popolari del Centro-sud Italia che dalle 16:00 accompagnerà la festa con chitarra, organetto e tamburelli. A scaldare i cuori di chi avrà sfidato il freddo per restare fino alla fine, alle 16:30 le calde voci del “ ” si esibiranno in un concerto di canti provenienti dalla cultura e della spiritualità della nutrita comunità nigeriana locale. La locale garantirà lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza, mentre le voci radiofoniche degli studenti del progetto “ ” documenteranno l’evento con interviste che saranno pubblicate in podcast sul canale spreaker. Non mancherà una foto ricordo a bordo della slitta artigianale costruita nel del Centro, prima di salutarsi alle luci dell’imbrunire e di augurarsi che sia un Natale di valori capaci di riconoscere ad ognuno il proprio valore. Appuntamento quindi a giovedì 19 alle 15:00 a Villa Gasbarra (il allegato la locandina dell’evento)”. Lo comunica l’amministrazione di Ferentino.

Redazione Digital