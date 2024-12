Ferentino, giornata dello sport atleti da tutta Italia

Una giornata all’insegna dello sport, della tecnica e della condivisione quella che si è svolta oggi presso il Palazzetto dello Sport di Ponte Grande a Ferentino, dove si è tenuto un importante evento di Karate Kata che ha coinvolto ben 370 atleti provenienti da Lazio, Molise, Campania e Puglia.

L’evento, organizzato con precisione e dedizione dal maestro federale Luigi Marra, responsabile della palestra Dojo Ki di Ferentino, ha visto la collaborazione attiva dell’Ente Regionale, Sport e Salute e della APS Libertas, un network di prim’ordine per le associazioni sportive che promuovono la cultura e la pratica sportiva sul territorio.

Con la partecipazione di 18 società sportive, l’iniziativa ha rappresentato una straordinaria occasione per celebrare l’arte marziale del karate nella sua forma più tradizionale, il Kata, un’esibizione coreografica e tecnica che sintetizza l’essenza di questa disciplina.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale sono stati il consigliere delegato allo sport Giuseppe Virgili e il presidente del consiglio comunale Claudio Pizzotti, i quali hanno sottolineato l’importanza di manifestazioni sportive come questa per promuovere valori quali il rispetto, la disciplina e la crescita personale, specialmente tra i giovani.

“Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra le associazioni e valorizzare il lavoro straordinario che le realtà locali come la Dojo Ki svolgono quotidianamente per i nostri ragazzi”, ha dichiarato Virgili.

La partecipazione di ben 370 atleti ha reso la manifestazione un successo non solo dal punto di vista numerico, ma anche per il livello tecnico delle esibizioni. I partecipanti, divisi per categorie di età e livello, hanno mostrato una dedizione esemplare, esibendosi con grinta e precisione sotto gli occhi attenti degli arbitri e del pubblico entusiasta.

Il maestro Luigi Marra, cuore pulsante dell’organizzazione, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’evento: “Questa giornata è la dimostrazione di quanto il karate sia una disciplina capace di unire territori, culture e generazioni. Il Kata non è solo tecnica, ma una forma di espressione che incarna i valori più profondi del karate.”

La presenza delle istituzioni locali, insieme al supporto delle realtà sportive regionali e nazionali, ha messo in luce l’importanza di continuare a investire nello sport come strumento educativo e di coesione sociale. L’organizzazione impeccabile e l’entusiasmo degli atleti e delle società partecipanti lasciano il segno su una giornata che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra sport e istituzioni.

Con questa manifestazione, Ferentino si conferma ancora una volta un punto di riferimento per gli eventi sportivi del centro-sud Italia, consolidando il suo ruolo nella promozione delle arti marziali e dei valori sportivi.