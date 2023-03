Ferentino, Fiorletta candidato a sindaco ecco i risultati delle primarie

Alle primarie 2637 votanti. Sono questi i numeri che suggellano il successo delle primarie promosse dalla coalizione Ferentino 2030 e vinte da Piergianni Fiorletta. All’ex sindaco di Ferentino ben 1772 preferenze. Il consigliere uscente precede l’ex presidente del consiglio comunale Claudio Pizzotti, 776 voti, ed il terzo candidato Manuel Caruso, che ha raggiunto, alla sua prima esperienza, 93 preferenze. Soddisfazione dell’intera coalizione per aver portato alle urne un numero così cospicuo di cittadini. Di buon auspicio per le elezioni di maggio prossimo nonché per la buona riuscita del programma appena varato. Sebbene la sfida fosse impari (5 liste per Fiorletta, 1 per Pizzotti ed 1 per Caruso), la competizione è stata vera e mossa da sani principi. Soddisfatto in particolar modo l’ex presidente del consiglio, Claudio Pizzotti, che vede moltiplicarsi le oltre 400 preferenze ottenute 5 anni fa, alla sua prima candidatura. “Un risultato che rende merito al lavoro svolto finora e dona ulteriore slancio alla nostra azione politica – ha affermato Claudio Pizzotti – Il ringraziamento va sicuramente a chi mi ha sostenuto oltreché ai miei avversari in questa competizione che, da domani, saranno alleati nella corsa alle amministrative di maggio. Faccio i complimenti a Fiorletta ed ai suoi sostenitori per il grande risultato, rinnovando il mio impegno a contribuire, assieme al mio gruppo, alla buona riuscita del programma di coalizione Ferentino 2030”.

Redazione Ferentino