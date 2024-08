Ferentino, festa della Madonna del Piano ecco tutto il programma

di Fabio Paris

La storica Festa Madonna del Piano torna a Morolo dal 12 al 15 settembre 2024, promettendo quattro giorni di tradizione, spettacolo e convivialità. Iscritta all’albo storico delle feste centenarie della Regione Lazio, questa manifestazione si distingue non solo per le celebrazioni religiose ma anche per un ricco programma di eventi civili che coinvolgono tutta la comunità. Il programma della festa, ricco e variegato, si aprirà giovedì 12 settembre con la celebrazione del Santo Rosario e la Santa Messa, seguite dall’esposizione della Madonna. La serata proseguirà con l’apertura degli stand gastronomici “Bettole”, dove i visitatori potranno degustare i prodotti tipici locali, in particolare le specialità del comune lepino. La giornata si concluderà con uno spettacolo di danze latino-americane a cura di Angelica Salvati e Ettore Palombo. Venerdì 13, dopo il consueto momento di preghiera, la serata sarà animata da una sfilata di moda organizzata dalla Sartoria Perla e dallo spettacolo della band Brigallè. Sabato 14 sarà dedicato ai più piccoli e agli appassionati di sport. Presso il campo sportivo si terranno laboratori creativi, sessioni di ippoterapia, clown terapia e attività sportive per bambini e ragazzi. In serata, dopo la Santa Messa e la processione solenne, il cantante Angelo Famao si esibirà in concerto. Domenica 15, la giornata conclusiva, sarà ricca di eventi. La tradizionale fiera di merci e bestiame, istituita nel 1874, aprirà la mattinata, seguita da un moto incontro e dalle Sfilate Barrozzette. Nel pomeriggio, i bambini potranno divertirsi con le attività di “Pompieropoli” e altri eventi organizzati dal corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Clown therapy ed Ippoterapia completeranno l’offerta di attività per i più piccoli. La serata culminerà con uno spettacolo pirotecnico, seguito dall’esibizione dell’Orchestra Spettacolo Mirco e Gli Ottavanota, e terminerà con i ringraziamenti del Comitato organizzatore. La Festa Madonna del Piano è resa possibile grazie all’impegno comune ed al lavoro del Comitato Madonna del Piano, un’associazione composta da giovani residenti under 30, determinati a mantenere vive le tradizioni del loro quartiere. Il presidente Pietropaoli ha espresso il desiderio che la manifestazione attiri un gran numero di visitatori, contribuendo a rendere Morolo sempre più attraente dal punto di vista residenziale e commerciale.”Negli anni sono stati implementati tanti servizi e molti altri ancora saranno necessari,” ha dichiarato Pietropaoli. “Ringrazio l’amministrazione comunale e i cittadini di Morolo per il loro grande impegno”. La Festa Madonna del Piano 2024 si preannuncia come un appuntamento imperdibile, capace di unire tradizione e modernità, fede e intrattenimento. Un’occasione unica per vivere e condividere il calore della comunità di Morolo.