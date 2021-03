di Fabio Paris

Nella Città di Ferentino nasce il nuovo gruppo lega Giovani. Conferito, dalla coordinatrice provinciale del movimento giovanile, Maria Veronica Rossi, il ruolo di coordinatore cittadino a Valerio Fontecchia. Per via dell’attuale situazione legata al COVID-19, una videoconferenza, con la partecipazione dei ragazzi che fanno parte del movimento, ha sostituito la tradizionale compartecipazione degli iscritti alla nomina del neo rappresentante.

Il gruppo, formato da diversi giovani, si definisce entusiasta di poter dare un contributo alla politica locale e nazionale, per portare avanti le proposte e le istanze dei cittadini, al fine di migliorare la Città di Ferentino sotto diversi aspetti.

“Il gruppo Lega Giovani è aperto a tutti i ragazzi che ne vorranno far parte, che per qualsiasi informazione potranno rivolgersi al coordinatore Valerio Fontecchia; nonostante le attuali restrizioni anti-COVID-19 limitino le attività in presenza, il gruppo Lega Giovani Ferentino è attivo attraverso i canali telematici di Facebook (Lega Giovani Ferentino), Instagram (legagiovaniferentino) ed attraverso la mail (legagiovaniferentino@gmail.com) per ricevere segnalazioni e proposte da parte dei cittadini. L’augurio è di buon lavoro a tutti i partecipanti”.

Così fa sapere il Coordinatore Lega Giovani della Provincia di Frosinone,

Mariaveronica Rossi.